FRANCAVILLA FONTANA – Uno accusato di spaccio, l’altro di evasione dai domiciliari. Per questo, a Francavilla Fontana, i carabinieri del Nor hanno arrestato due uomini nel corso di alcuni servizi, disposti dal comando provinciale guidato dal colonnello Leonardo Acquaro, finalizzati a innalzare il livello di prevenzione dei reati e assicurare una cornice di sicurezza anche nella Città degli Imperiali. Qui, i militari hanno arrestato un presunto pusher accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, durante una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 800 grammi di marijuana contenuta in una busta sottovuoto che ha tentato di disfarsi lanciandola fuori dall’abitazione all’arrivo dei militari.

Francavilla Fontana, spaccio ed evasione: due arresti

I carabinieri hanno arrestato anche un altro uomo. L’indagato, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con permesso di assentarsi, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo. Gli arrestati, concluse le formalità di rito, sono stati rispettivamente sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e al ripristino degli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Tale servizio rientra nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei carabinieri di Brindisi sta svolgendo in tutta la provincia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author