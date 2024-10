Camion perde carico di sansa: grosso guaio sulla provinciale Francavilla – Ceglie

FRANCAVILLA FONTANA – Un carico di sansa è stato perso da un camion che, questa mattina, percorreva la strada provinciale Francavilla Fontana – Ceglie Messapica, all’altezza di Contrada Bax. È accaduto poco dopo le 6.20. Sul posto, i carabinieri della compagnia della Città degli Imperiali e pure una squadra Pissta (Pronto intervento sicurezza stradale tutela ambientale) per la bonifica del tratto, chiuso per favorire le operazioni di rimozione della sostanza e la pulizia dell’asfalto. Tanto lavoro, lungo circa 5 ore, e anche tanti disagi alla circolazione veicolare. Indagini in corso per rintracciare il proprietario del carico ed eventuali responsabilità accadute lungo lo sfortunato trasporto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author