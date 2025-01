Francavilla Fontana, 120 multe in un giorno: “Lasciate in pace quell’anziano”

FRANCAVILLA FONTANA – In un solo giorno gli sono stati notificati centoventi – 120! – verbali per aver violato alla guida della sua auto la Ztl. E poco conta che l’automobilista indisciplinato sia un anziano di 80 anni invalido, residente nella stessa Zona a traffico limitato, obbligato, per raggiungere lo stallo a lui riservato, a transitare lungo quel percorso vietato. Non dalla legge, ma dal Comune di Francavilla Fontana. La notizia, colorata da fragranze di clamorosa ingiustizia, è stata “battuta” dal presidente del consiglio comunale Maurizio Bruno che, al racconto, allega anche la foto delle 120 – centoventi! – multe. Notificate in un giorno.

“Ma – scrive Bruno – se pensate che a riceverle sia stato un qualche incivile teppista della strada che se infischia del Codice “e quindi ben gli sta”, sappiate che non è così. Ad averle ricevute in poche ore è stato un nostro concittadino di 80 anni, un pensionato con invalidità, che oggi ha rischiato davvero un malore ritrovandosi inondato da queste cartelle verdi. Non è la prima volta che gli succede. E non è colpa sua. Queste multe sono infatti tutte dovute a violazioni della ZTL attiva, che come sapete non può essere percorsa in auto. Peccato che lui, con sua moglie, abiti nel centro storico, non può camminare e quindi è obbligato ogni giorno per spostarsi a oltrepassare il varco per poter parcheggiare l’auto nella postazione per invalidi a lui assegnata. In sostanza il Comune gli dice: puoi parcheggiare lì, ma se ci vai ti multo”.

Una sorta di paradosso, per altro già in passato contestato a suon di ricorsi al prefetto dallo stesso signore. Eppure, nulla da fare. Nonostante i precedenti, i verbali continuano arrivare. Secondo Bruno, “una follia che sta facendo impazzire il nostro concittadino e la sua famiglia, anche perché ogni volta che contesta queste multe la Prefettura, ovviamente gli dà ragione. Ma poi gli arrivano di nuovo. Cerco sempre di non intervenire nelle questioni francavillesi per via del ruolo istituzionale che ricopro, ma davanti a certe ingiustizie contro un anziano indifeso non riesco a non sentirmi anzitutto un cittadino”.

Bruno, consigliere regionale in quota Pd e già sindaco di Francavilla Fontana, oggi esponente di spicco della maggioranza a sostegno del primo cittadino Antonello Denuzzo, sembra, nel post pubblicato su Facebook, il leader dell’opposizione. Tanto che si chiede, “siamo alla follia? Può una persona trascorrere la sua vecchiaia a ricevere blocchi di multe da migliaia di euro e poi andare ogni volta a contestarle? Possiamo lasciarlo in pace? Possiamo risolvere questa pazzia kafkiana che sta distruggendo la vita a lui e alla sua famiglia?”

