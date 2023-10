Formedil Foggia e Bari vincono Ediltrophy 2023

ALTAMURA – Il Formedil Cpt Foggia nella categoria Senior e il Formedil Bari per gli under 23. Sono loro i vincitori della fase regionale dell’Ediltrophy 2023, la competizione dedicata alle scuole edili del territorio pugliese e della Provincia di Matera, che si è tenuta ad Altamura, nel Barese. La fase nazionale si terrà nella seconda metà di ottobre al Saie di Bari. Nel corso della gara le squadre junior (under 23) e senior (over 23) si sono sfidate nella costruzione di panchine portabici con fioriera, realizzate con mattoni faccia a vista e seduta in pietra. I partecipanti hanno dovuto interpretare correttamente gli elaborati tecnici e costruire la panchina con l’utilizzo dei mattoni pieni in laterizio. Ogni squadra ha avuto a disposizione cinque ore e tutto il materiale e le attrezzature necessarie per la corretta esecuzione del manufatto. Le panchine sono state donate al Comune di Altamura e resteranno nel Parco San Giuliano, location della kermesse.

