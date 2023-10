Bari, rifiuti: il porta a porta arriva a Carbonara e Ceglie

BARI – Quarantamila residenti, pari a 18mila utenze domestiche e 1.523 non domestiche. Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta di Amiu e Comune di Bari si espande e arriva nei quartieri del Municipio IV – Carbonara, Ceglie, Loseto e Santa Rita – e in parte del quartiere Picone. La data da cerchiare in rosso è quella del 9 ottobre: nelle scorse ore, infatti è stata avviata la distribuzione dei kit completi di pattumelle e buste. A disposizioni dei cittadini le postazioni fisse che saranno nel mercato di via Vaccarella a Carbonara e nella sede Amiu di Ceglie

