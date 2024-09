Formazione e hospitality industry: ecco Forma Foodexp

BARI – Un momento di riflessione per ragionare di soluzioni e sinergie per il futuro del mondo dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. È l’obiettivo di Forma FoodExp, l’appuntamento dedicato alla formazione che si terrà a fine ottobre al Convitto Palmieri di Lecce con l’obiettivo di individuare nuove strategie e modelli per accompagnare le sfide della hospitality industry.

Un progetto-percorso con il quale si intende approfondire la più ampia portata culturale che ha l’ospitalità turistica e definire percorsi formativi, anche informali, non solo destinati ai tradizionali addetti ai lavori, ma soprattutto rivolti ad una platea più ampia di fruitori, anche giovanissimi, ritenendo che la qualità dell’accoglienza passa attraverso una cultura diffusa e una sensibilità culturale di tutti e di ciascuno, fondata sulla conoscenza e sulla formazione del cittadino.

