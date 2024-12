Foggia, Zauri: “Rispetto ad un mese fa siamo più carichi”

I punti come fonte di autostima. Con l’arrivo di Luciano Zauri in panchina, infatti, il Foggia ha collezionato due vittorie e due pareggi, sintomo di una fiducia ritrovata: “Vogliamo migliorare giorno dopo giorno”, ha rivelato il tecnico dei rossoneri in conferenza stampa. Progressi che Zauri spera di registrare anche nel prossimo match contro il Messina, in programma sabato 7 dicembre: “I ragazzi hanno tanta voglia, abbiamo iniziato questo percorso che speriamo ci consenta di uscire dalle zone brutte. Le difficoltà ci saranno ma abbiamo tutte le armi a disposizione per riuscirci”

Progressi: “Possiamo crescere in ogni elemento, sia individuale che collettivo. Avendo recuperato qualche giocatore, possiamo lavorare bene. Lo specchio è sempre la partita e speriamo che i progressi si vedano già da sabato”.

Indisponibili: “Contro il Messina mancheranno gli infortunati Sarr, Carillo e Santaniello. Da Riva partirà con la squadra e speriamo possa essere a disposizione”.

Messina: “Abbiamo preparato la partita in settimana, il Messina è una squadra giovane e ben organizzata. La nostra medicina migliore sono i punti e l’autostima sta crescendo. I ragazzi vogliono migliorare, non dobbiamo pensare di aver risolto tutto ma sarei un ipocrita se non dicessi che siamo più carichi rispetto ad un mese fa. Conosciamo l’importanza della gara di sabato”.

