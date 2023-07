Foggia: Vite stroncate in tangenziale, ultimo saluto a Nicola e Ilaria

Le moto posizionate davanti alla chiesa di San Paolo, a Foggia, per l’ultimo saluto a Nicola Pio Di Lorenzo e Ilaria Mirasole, i due fidanzatini 19enni morti nel tragico incidente di sabato scorso avvenuto lungo la statale 673, tangenziale di Foggia.

Nicola Pio era un appassionato motociclista e con “noi usciva spesso in moto”, ricordano con sguardo e voce commossi gli amici. Proprio sulle moto degli amici campeggiano le foto che ritraggono Nicola e Ilaria in un momento di tenerezza. Molti amici avevano tra le mani fasci di rose rosse e bianche.

A officiare la messa monsignor Vincenzo Pelvi, arcivescovo della diocesi: rivolgendosi a genitori, familiari, amici e a tutti i presenti, ha detto: “possiamo dire parole di consolazione all’infinito, ma non servono perché il dolore è forte e non può passare. Dobbiamo aggrapparci a qualsiasi cosa. Ci sarà un distacco, ma c’è un amore più forte che non passerà. Ed è il ricordo che tiene in vita la memoria. Oggi sono Nicola Pio e Ilaria che ci prendono per mano”.

