Foggia tra le fermate dei nuovi treni turistici notturni

Un successo importante per Foggia e l’intera provincia, frutto di un dialogo costante con FS Treni Turistici Italiani srl. La sindaca Maria Aida Episcopo e l’assessore Giuseppe Galasso hanno ringraziato l’amministratore delegato Luigi Cantamessa per la disponibilità e l’attenzione riservata alla città di Foggia. La città è stata inclusa tra le fermate pugliesi dei nuovi treni turistici notturni estivi, recentemente annunciati per collegare Roma con Lecce.

La decisione è stata il risultato di interlocuzioni avvenute con la società ferroviaria e di una nota inviata lo scorso 9 luglio, in cui l’amministrazione chiedeva formalmente l’attivazione della fermata Foggia, sottolineando la rilevanza turistica dell’area, specialmente in estate.

Sono previste quattro circolazioni turistiche per ciascuna direzione, nord e sud, durante i mesi di luglio e agosto. Tuttavia, a causa di lavori in corso nella stazione di Foggia, le prime due circolazioni in direzione sud del 18 e 25 luglio non potranno fermarsi a Foggia. La fermata sarà garantita invece nei giorni 19 e 26 luglio per il treno Lecce-Roma in direzione nord. Ad agosto, i treni in partenza da Roma e in arrivo a Lecce il 13 e 22 fermeranno regolarmente a Foggia con arrivo alle 1:45 e una sosta di circa quattro ore, permettendo ai passeggeri di decidere se scendere subito o prolungare il riposo fino quasi all’alba. Anche il 14 e 23 agosto sarà garantita la fermata del Lecce-Roma in direzione nord.

“Questo risultato dimostra che è possibile ottenere risultati dialogando e trovando soluzioni nell’interesse di tutti, senza accentuare i toni o insinuare penalizzazioni per il territorio – spiegano Episcopo e Galasso -. La nostra collaborazione con Treni Turistici Italiani è stata cordiale e produttiva, riscontrando grande sensibilità nel trovare soluzioni alternative. Confidiamo di migliorare ulteriormente il servizio nei prossimi mesi, considerando anche l’attivazione di nuove circolazioni lungo la dorsale adriatica verso Milano”.

La soluzione individuata risponde alle esigenze di valorizzazione territoriale e aziendali. La prolungata sosta nella stazione di Foggia permetterà di fruire di un servizio turistico innovativo, con un lungo intervallo temporale per la discesa dal treno, accogliendo le esigenze degli utenti. L’obiettivo dell’amministrazione rimane la valorizzazione del territorio, restituendo a Foggia la centralità del ruolo di capoluogo.

