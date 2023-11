Foggia-Sorrento 1-1: non basta Embalo, pari e rimpianti

Trova il gol il Foggia, ma non basta per prevalere su un Sorrento cinico. Tanto fraseggio e possesso palla per i rossoneri che però non riescono ad andare oltre l’1-1, rimandando ancora l’appuntamento con la vittoria.

Formazioni: Cudini cambia modulo, si vira sul 4-3-1-2 con esterni Rizzo e Garattoni, ospiti col 4-3-3. Prima grande occasione del match all’8′ con Embalo. Buona progressione e conclusione finale a lato di poco. Al 18′ cross del numero 95 che pesca in area Schenetti: giocata di prima intenzione fuori non di molto. Ma alla prima occasione utile il Sorrento non perdona. È il 24′, lancio in avanti per Ravasio che sorprende la linea difensiva rossonera e scarica un diagonale sul secondo palo. Nobile non ci arriva, 0-1. Foggia che cerca di reagire in chiusura di frazione: 43′, Tonin trova un varco e conclude dalla distanza, palla a lato.

Nella ripresa il pareggio arriva subito, al 49′. Ed è meritato. Gran lavoro di Rizzo sulla sinistra, quindi palla in area. Primo tiro di Schenetti responto da Marcone, che nulla può sul successivo tentativo ravvicinato di Embalo che gonfia la rete: 1-1. Prosieguo di frazione vivace: al 63′ palo Sorrento con Cuccurullo, al 70′ ci prova La Monica da fuori area, alto. Si arriva in zona Cesarini: al 90′ gran palla di Vezzoni in area per la testa di Garattoni che si divora il raddoppio da pochissimi passi. Un minuto dopo Sorrento in dieci: doppio giallo di Marcone, fatale le perdite di tempo. Ultimo sussulto al 98′ con Odjer, ma la porta è stregata. Finisce così, tra tanti rimpianti.

