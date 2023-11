Foggia, Cudini: “Potevamo fare di più, soprattutto in avanti”

FOGGIA – Mister Cudini analizza cosi il pareggio del Foggia contro il Sorrento: “Sicuramente potevamo fare di più – ha detto – questa partita me l’aspettavo diversamente da parte nostra come piglio, intensività ed aggressività. Siamo stati bravi nel riprenderla nel secondo tempo, ma avevamo preparato tutto diversamente. In questo momento ci manca la pericolosità in fase offensiva. Costruiamo partendo da dietro, è vero, ma non finalizziamo davanti. Cambio modulo? Volevamo proprio dare più peso offensivo, il cambio in corsa è stato pensato anche per subire meno le loro iniziative. Ora dobbiamo subito reagire, i gruppi forti si vedono anche da questo. Frigerio? È un giocatore del Foggia, quando sarà convocabile lo convocheremo”.

