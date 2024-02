Foggia –

SEQUESTRATE DUE TONNELLATE DI FRUTTA E VERDURA VENDUTE ABUSIVAMENTE, GLI ASSESSORI FRATTAROLO E PATANO RIBADISCONO CHE LA LEGALITA’ E’ IL PILASTRO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Si è conclusa l’esecuzione di un’ordinanza della Questura di Foggia per la repressione della vendita abusiva su area pubblica di prodotti ortofrutticoli che, nella giornata odierna, ha visto impegnate sei pattuglie della polizia locale, due pattuglie dei carabinieri, personale dell’Ispettorato del Lavoro, della polizia amministrativa, del reparto prevenzione della Questura e dellaGuardia di Finanza. Sono stati sgomberati due mercatini ortofrutticoli abusivi, all’altezza di via Einaudi, angolo via De Petra e di via Silvio Pellico, angolo viale Ofanto. Ai trasgressorisono stati contestati la violazione della Legge Regionale n. 24/2015 sul Codice del Commercio per il mancato possesso delle relative licenze e violazioni agli articoli 15 e 20 del Codice della Strada. In totale sono state sequestrate dalla Polizia locale 2 tonnellate di frutta e verdura.

“Il commercio ambulante è parte integrante del tessuto economico e sociale della nostra comunità, e queste operazioni sono mirate a tutelare l’intero comparto, dagli operatori che operano quotidianamente nella legalità ai cittadini che devono essere tutelati nell’acquisto dei prodotti” spiega l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Frattarolo. “Non vogliamo assolutamente penalizzare un’intera categoria, ma garantire il rispetto di leggi e regole che non ammettono deroghe: invitiamo quindi le persone interessate ad esercitare questa professione a mettersi in regola, rivolgendosi agli uffici preposti e seguendo l’iter amministrativo previsto. La legalità è il pilastro della nostra azione amministrazione, proseguiremo quindi in una direzione obbligata che non prevede deviazioni” la considerazione dell’assessora alla Polizia locale Daniela Patano.

