FOGGIA – Il 4-2-3-1 di Boscaglia è quasi pronto. Dopo aver chiuso con Peralta e Ogunseye i rossoneri possono già abbozzare l’undici che affronterà le amichevoli in ritiro con l’80% della formazione titolare che dovrebbe essere già a disposizione del tecnico. Nobile e Dalmasso si giocheranno il posto da titolare, con l’ex Virtus Francavilla che andrà ad affiancare quella che è stata la vera e propria rivelazione del campionato scorso. In difesa a destra c’è Garattoni che si contenderà il posto con un nuovo arrivato mentre a sinistra è definita la coppia Nicolao-Rizzo. Sciacca e Di Pasquale sono i centrali ma il mercato in quel reparto non è finito. Si attende un over di spessore e c’è sempre Markic sotto contratto. In mezzo ci sono due maglie per Odjer, Di Noia e Petermann mentre è pronta anche la batteria dei trequartisti, con Kragl, Curcio e Peralta ma non solo. Per il ruolo di prima punta Ogunseye e l’ultimo arrivato Tonin. Ci sono anche Pablo Vitali e Lorenzo Peschetola che oltre al trequartista può fare anche la punta esterna. Va definendosi anche lo staff societario. Resterà come direttore generale Vincenzo Milillo mentre Gianfranco Mancini, lo scorso anno responsabile del settore giovanile, dovrebbe diventare il nuovo responsabile dell’area tecnica.