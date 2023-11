Foggia, primo dispiacere allo “Zac”: il Latina vince 1-2

FOGGIA – Il Foggia non dà continuità alla vittoria contro il Messina e cade ai piedi di un Latina cinico e deciso. I pontini vincono 2-1 al termine di un match combattuto. I rossoneri aggrediscono la partita e si rendono subito pericolosi, al 3’ Peralta sblocca Garattoni ma Cardinali resta in posizione e respinge. 5’, ancora loro due, bel cross di Peralta per la zuccata di Garattoni, sfera sul fondo di poco. 10’, Tounkara ci prova con una conclusione ben calibrata ma poco efficace. La partita è, tutto sommato, equilibrata. Al 31’ Peralta riscalda e lascia partire il suo temibile mancino, botta potente su cui Cardinali è ancora attento. Il Latina conquista metri, al 34’ sfera sui piedi di Del Sole che calcia ma viene murato da Carillo. Il classe ’98 non si arrende e sblocca la gara al 40’: ripartenza fulminante dei pontini, Alessio Riccardi spacca in due la difesa pugliese, serve Del Sole che fredda Nobile con un diagonale secco. Non succede più nulla, negli spogliatoi con gli ospiti in vantaggio. Cudini getta nella mischia Tonin ma il Latina resta in controllo del campo. Tutto cambia, o per lo meno così sembra, al 65’: corner di Peralta, incornata secca di Salines che fredda Cardinali. Altro gol su palla inattiva per i rossoneri, che attaccano a testa bassa. Al 68’ arriva l’occasionissima, giocata deliziosa di Tonin che punta il fondo, effettua un tocco dietro per Martini che fallisce un rigore in movimento. L’effetto pari svanisce ed il Latina torna a fare la partita. Al 75’ papera di Nobile che rischia di combinarla grossa, Serbouti a colpo sicuro trova la respinta decisiva sulla linea di Vezzoni. È soltanto il preludio al nuovo vantaggio pontino che giunge all’81’, fase confusa, Jallow svetta più di tutti, Nobile colto di sorpresa compie un miracolo ma non può nulla sulla ribattuta di Mastroianni che insacca il gol vittoria. I satanelli attaccano in pieno recupero, prima il tentativo potente di Tonin, disinnescato da Cardinali, poi il colpo di testa sfortunato di Salines. Nel mezzo il doppio giallo a Tounkara dopo un’entrataccia. Il Latina espugna ancora lo “Zac”, infliggendo al Foggia il primo dispiacere interno.

IL TABELLINO

Foggia (3-5-2): Nobile; Salines, Carillo, Riccardi; Garattoni, Fiorini (1’st. Tonin), Martini, Frigerio (31’st. Rossi), Vezzoni (45’st. Pazienza); Peralta (31’st. Embalo), Tounkara. All. Cudini.

Latina (3-5-1-1): Cardinali; De Santis, Marino, Cortinovis; Del Sole (28’st. Jallow), Di Livio, Cittadino, Paganini (28’st. Serbouti), Crecco (26’pt. Ercolano); Riccardi; Mastroianni (46’st. Fella). All. Di Donato.

Arbitro: Catanoso di Reggio Calabria.

Marcatori: 40’pt. Del Sole (L), 20’st. Salines (F), 36’st. Mastroianni (L).

Note: ammoniti: Peralta (F), De Santis (L), Tonin (F), Del Sole (L), Mastroianni (L), Tounkara x2 (F), Salines (F). Espulso: Tounkara (F).

Angoli: 8-6

