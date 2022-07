Foggia – Al via la presentazione ufficiale della xviii edizione di FESTAMBIENTESUD, Il festival nazionale di Legambiente per il Sud Italia che quest’uno si svolgerà dal 15 luglio al 4 agosto sul Gargano e ruoterà sul tema “Pace e Rinnovabili” con l’obiettivo di esplorare il nesso tra la pace e la necessità di superare, in campo energetico, l’era delle fonti fossili.