Foggia – Emozionato e commosso Pasquale Caputo è giunto stamani a Foggia per raccontare la sua storia. 1700 km in 68 tappe, da Monaco a Barletta. È il tragitto a piedi che Pasquale, 73 anni, sta percorrendo sulle orme di suo padre Francesco, che fu militare italiano internato dal ’43 al ’45 in Germania e che fece quello stesso cammino sulle sue gambe per fare ritorno a casa, dopo la liberazione.