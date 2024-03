Foggia – Aggredita Polizia Locale in via Podgora. Nella giornata del 13 Marzo, intorno alle ore 17, tre pattuglie della Polizia Locale intervenivano in via Podgora per la presenza di numerosi venditori abusivi. Come di consueto, gli agenti procedevano al sequestro di merce usata venduta senza alcuna licenza. Violenta la reazione degli abusivi che hanno circondato gli agenti per impedire il sequestro. Sul posto si è reso necessario anche l’intervento di una pattuglia della Polizia di Stato.

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio, pertanto non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts