Foggia, niente Falco: la società smentisce interesse per l’ex Lecce

Foggia-Pippo Falco: per il momento il matrimonio non s’ha da fare. La società rossonera nega ogni tipo di contratto con il talentuoso trequartista nato a Taranto nel febbraio del 1992. Il suo profilo era stato accostato con una certa insistenza ai satanelli nelle scorse ore, ma almeno fin qui il club di Canonico non sembra particolarmente interessato. Per il calciatore, 17 gol in 108 presenze con il Lecce tra Serie C, Serie B e Serie A, si sarebbe trattato di un ritorno in Puglia, anche piuttosto gradito dopo gli ultimi anni complicati: le sue ultime apparizioni ufficiali, di fatto, risalgono alla stagione 2022/2023 con la maglia del Cagliari in Serie B, mentre nell’ultimo campionato non è praticamente mai sceso in campo tra Stella Rossa e Cluj.

Un’inattività, questa, che probabilmente rende il suo un investimento troppo azzardato per il Foggia che comunque rimane a caccia di un giocatore di qualità in quella zona di campo, abile a far da raccordo tra il centrocampo e l’attacco, quello che negli ultimi anni era stato Andrea Schenetti. Il fantasista milanese, trasferitosi al Taranto, ha voluto salutare la piazza foggiana con un post su Instagram, un post di ringraziamento per quello che è stato con una nota di rammarico per la finale playoff persa contro il Lecco nel 2023. Fronte entrate, si resta vigili su Facundo Lescano, il vero sogno del calciomercato estivo rossonero: le difficoltà in questo caso sono legate soprattutto alla volontà della Triestina di non privarsene in vista della prossima stagione. Qualcosa lì in avanti, però, andrà fatto: non basta il solo Santaniello, il cui nome peraltro nelle ultime ore è stato accostato al Trapani.

