Foggia, idea Enrico Celeghin per il centrocampo

Il Foggia sta trattando con la Triestina per Enrico Celeghin, centrocampista classe 1999, autore di tre gol e un assist in 33 presenze durante la scorsa stagione. Il giocatore, nativo di Dolo, è cresciuto nei settori giovanili di Inter e Torino, per poi vestire le maglie di Como, con cui ha vinto il girone B di Serie D, Renate e Triestina. Celenghin, con il Como, è anche sceso in campo per sette volte in Serie B durante la stagione 2022/23.

