Foggia: Gallo, ‘Dobbiamo essere più cinici’

“Dopo essere passati nuovamente in vantaggio, avremmo dovuto cercare di chiuderla, anche se mi sono accorto che stavamo soffrendo. Dobbiamo essere più cinici, avere sempre voglia di portare a casa il risultato, anche perché partite come queste non si devono perdere quando non si possono vincere. Ora bisogna ripartire come abbiamo fatto dopo altre sconfitte. Per quanto riguarda il mercato, abbiamo bisogno di un altro attaccante per avere delle alternative: Iacoponi è un ragazzo interessante, ma ha solo 18 anni e non può reggere da solo tutto il peso dell’attacco. Mi aspetto qualcosa il prima possibile”. È l’analisi di Fabio Gallo, allenatore del Foggia, dopo il ko casalingo (3-2) con il Picerno.

