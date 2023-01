Potenza: Raffaele, ‘Poco brillanti, ma me l’aspettavo’

“Riprendere dopo una lunga sosta è sempre un’incognita, avevamo messo in preventivo un calo fisico, ci aspettavamo una gara sporca e fisica. Senza dimenticare le assenze: elementi come Steffè, Legittimo, Matino e Laaribi sono importanti per noi e quando non ci sono la loro mancanza si avverte. In ogni caso, nella ripresa siamo cresciuti e abbiamo lottato”.

”Sono sicuro che già dalla prossima partita, con la Gelbison, torneremo a essere brillanti e frizzanti. Abbiamo impostato un lavoro che ci permetterà di arrivare alla sfida di domenica con le gambe meno pesanti. Una vittoria ci darebbe ulteriore slancio in classifica”.

”Mercato? Il direttore Varrà sa quali sono le mie esigenze, mi aspetto arrivino calciatori funzionali a prescindere dal ruolo”. Giuseppe Raffaele, tecnico del Potenza, commenta così lo 0-0 di Viterbo con il Monterosi.

