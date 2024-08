Foggia: fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti

Una rete di fototrappole di ultima generazione, dotate di intelligenza artificiale, è stata installata in diverse aree della città di Foggia per contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e preservare il decoro urbano. L’assessorato all’Ambiente, in collaborazione con Amiu Puglia, ha posizionato questi dispositivi tecnologici in punti strategici della città. Le fototrappole avranno il compito di monitorare e sanzionare i comportamenti non conformi alle normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti.

“L’installazione delle fototrappole rappresenta un passo significativo per scoraggiare le cattive abitudini e promuovere una maggiore responsabilità civica”, ha dichiarato Lucia Aprile, assessora all’Ambiente. “La tutela dell’ambiente è una priorità per la nostra amministrazione, e confidiamo nella collaborazione di tutti i cittadini per rendere Foggia una città più pulita e vivibile”.

Amiu Puglia ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Con l’attivazione di questi dispositivi, aggiungiamo un nuovo tassello fondamentale nelle azioni volte a prevenire l’abbandono selvaggio dei rifiuti ingombranti e di tutte le altre frazioni.” Inoltre, è stato ricordato che per il conferimento di rifiuti ingombranti e differenziati è disponibile il centro comunale di raccolta.

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio, pertanto non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts