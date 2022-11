Condividi su...

FOGGIA – L’emergenza rifiuti a Foggia sta mettendo a dura prova la pazienza dei cittadini, che sembra essere terminata definitivamente ieri sera quando sulle montagne dei rifiuti accatastati ai piedi dei cassonetti della città, sono comparsi alcuni cartelli dai toni perentori e rabbiosi. Al netto delle responsabilità e delle criticità registrate soprattutto in questi ultimi giorni, per i foggiani il tempo è scaduto. Lo dicono espressamente i cartelli affissi sulle buste dell’immondizia e sui cassonetti di alcune vie della città nei quali si legge: “Noi troppo inerti, voi troppo inetti”. “Paghiamo 1,8 milioni al mese per questo”. “Amiu Puglia Spa e il Comune di Foggia augurano a tutti un sereno Natale. E ricordiamo di pagare il meritato saldo Tari 2022 entro dicembre”.