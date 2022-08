FOGGIA – Sarebbero stati uccisi per un debito, per un cifra leggermente superiore ai 10mila euro. Potrebbe essere questo, secondo i primi accertamenti, il movente del duplice omicidio di Gerardo e Pasquale Cirillo, padre e figlio di 58 e 27 anni, i cui cadaveri sono stati scoperti nella mattinata di domenica 31 luglio nel loro fondo agricolo a Cerignola (Foggia). Sono stati uccisi con colpi di pistola alla nuca. Gerardo era in affidamento ai servizi sociali per un arresto risalente al 2014, quando in una mansarda di sua pertinenza vennero trovati 230 grammi di cocaina. Il 27enne, invece, era incensurato, ma non aveva un lavoro stabile: aiutava il padre in campagna. A far scattare l’allarme è stata la moglie dell’uomo preoccupata perché sabato sera padre e figlio non erano rientrati a casa. A quel punto, la donna si è recata al commissariato di Cerignola sporgendo denuncia.

Secondo le prime ricostruzioni, sabato i due si sono recati nel fondo agricolo, preso in affitto da circa 5 mesi, per preparare il terreno alla coltivazione di carciofi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il giovane non è morto sul colpo, ma ha percorso alcune decine di metri prima di accasciarsi al suolo. Sul terreno erano ben visibili le tracce di sangue. Dopo qualche ora, i poliziotti delle volanti sono riusciti a trovare anche il corpo senza vita del padre: era nascosto sotto lo stesso cumulo di tubi e avvolto all’interno di un sacco di plastica bianco. Sul luogo dell’agguato è stato recuperato un solo bossolo di una pistola 3,80.

Nella mattinata di lunedì 1° agosto, durante un servizio di controllo del territorio, è stata ritrovata l’auto delle due vittime. Era stata abbandonata sotto un ponte lungo il fiume Carapelle, in una zona non molto distante dal fondo agricolo dei Cirillo. Auto che lo stesso killer potrebbe aver utilizzato per la fuga.

Con il duplice omicidio di Gerardo e Pasquale Cirillo salgono a 8 le vittime di omicidi nel foggiano dall’inizio dell’anno: prima delle uccisioni di domenica 31 luglio, ce ne sono state 3 a Foggia, 2 a San Severo, 1 a Zapponeta.