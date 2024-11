Foggia, sosta selvaggia in centro città: pioggia di multe

Sabato 9 novembre 2024, la Polizia Locale di Foggia ha condotto un’operazione di controllo intensivo nelle zone più frequentate della movida cittadina, con particolare attenzione all’isola pedonale.

Gli agenti hanno sanzionato otto infrazioni per il transito vietato di biciclette e monopattini in via Lanza e piazza Giordano, dopo le 18, in violazione della segnaletica stradale. In piazza Cavour è stato istituito un posto di controllo che ha portato a diverse multe, soprattutto per il mancato uso delle cinture di sicurezza.

Nel parcheggio “La Maddalena” sono stati effettuati interventi contro i parcheggiatori abusivi, mentre in via della Repubblica, via Oberdan, corso Garibaldi, piazza Nigri e piazza XX Settembre, la Polizia Locale ha emesso 77 contravvenzioni per “sosta selvaggia”.

I controlli continueranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza e la qualità della vita nelle aree urbane.

