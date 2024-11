Foggia, ambulante brutalmente aggredito: è grave

Nella mattinata di sabato 16 novembre, lungo il viale della stazione, a Foggia, un venditore ambulante di origine nordafricana è stato brutalmente aggredito da un uomo che gli ha sferrato un pugno, facendolo cadere a terra e sbattere la testa.

La vittima, conosciuta nella zona per la sua attività, ha perso i sensi ed è stata soccorsa dai sanitari del 118, allertati dai passanti. Ora è ricoverato in ospedale in prognosi riservata e le sue condizioni sono gravi.

Sul caso indagano i carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare il responsabile e chiarire il movente dell’aggressione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author