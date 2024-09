Foggia, altra disfatta. Giugliano ultima spiaggia per Brambilla?

1-4 col Monopoli, 4-0 a Benevento. Foggia, così non va. Un tracollo clamoroso quello della squadra di Brambilla, per certi versi impensabile dopo i facili entusiasmi delle prime due giornate. Rossoneri fragili, disuniti, poco cattivi nei momenti favorevoli, il rigore fallito da Emmausso ne è l’evidenza. Per il tecnico diventa difficile commentare un’altra sconfitta dal retrogusto di disfatta e la gara di mercoledì, contro il Giugliano, potrebbe essere la sua ultima spiaggia. Le sue parole e quelle del difensore Luca Ercolani, che fa mea culpa a nome di tutta la squadra, nel servizio.

