Foggia, a Torre del Greco un deciso passo indietro. E ora la classifica preoccupa

Un passo indietro deciso, nell’atteggiamento, nella prestazione e nel risultato; un passo falso che fa male per il momento in cui è maturato, con la squadra che, dopo il ritorno di Cudini, sembrava in crescita e pareva star ritrovando quelle certezze venute a mancare durante la parantesi Coletti-Vacca. E invece no, invece a Torre del Greco, nel primo dei tre snodi cruciali della settimana rossonera, il Foggia è crollato sotto i colpi di un avversario, la Turris di mister Caneo, che nel 2024 non aveva ancora mai vinto e che negli ultimi quattro mesi aveva racimolato appena due successi. Il 2-0 del Liguori è pesantissimo per il morale dei satanelli, adesso inevitabilmente sotto terra: in terra campana Carillo e compagni hanno fornito probabilmente la prova peggiore della stagione non riuscendo a reagire al gol subito da calcio piazzato dopo una ventina di minuti e costruendo la prima vera e unica occasione da rete al minuto 72, con un colpo di testa pericoloso di Santaniello su assist di Rizzo dalla sinistra.

Troppo troppo poco per un gruppo che sapeva di giocarsi tanto in termini di classifica, classifica che ora si è fatta davvero preoccupante: i rossoneri sono ancora sest’ultimi ma possono vantare appena due lunghezze di margine sulla zona playout, su quel quint’ultimo posto occupato proprio dalla Turris che, battendoli, ha superato il Monopoli. Già, il Monopoli, prossimo avversario allo Zaccheria nel derby infrasettimanale di giovedì sera. Altro giro, altra corsa, altro incrocio chiave nella lotta salvezza, l’unica prospettiva rimasta a un Foggia che otto mesi fa sfiorava l’approdo in B e che adesso invece si ritrova a dover temere la retrocessione in D.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author