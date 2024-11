FIPAV Puglia: Torna la “Settimana di Federica”, al via la stagione del Club Puglia

La pallavolo pugliese rinnova il suo impegno nella lotta contro la violenza di genere, organizzando per il nono anno consecutivo “La Settimana di Federica”. L’iniziativa è dedicata alla memoria di Federica De Luca, arbitro pugliese tragicamente scomparsa nel 2016 insieme al figlio Andrea. Una serie di eventi e attività si svolgeranno in tutta la regione per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema cruciale.

Il culmine della settimana sarà l’assegnazione del premio “Federica De Luca”, conferito all’ufficiale di gara donna di categoria nazionale che si è distinta per passione e impegno a livello dirigenziale. Enzo De Luca e Rita Lanzon, genitori di Federica, saranno nuovamente in prima linea, supportati dalla Federazione Italiana Pallavolo. In tutti i campi della regione sarà osservato un minuto di silenzio, mentre ufficiali di gara e allenatori indosseranno un fiocco rosso. Inoltre, i capitani delle squadre si scambieranno simbolicamente dei palloncini sotto rete.

Tra le iniziative principali, verrà presentato un progetto volto a garantire l’accesso gratuito alla pratica sportiva per minori vittime di violenza di genere o domestica, in collaborazione con associazioni sportive e amministrazioni locali.

Calendario degli eventi

Sabato 23 novembre 2024, ore 17.30

Evento “Libere di essere – Giornata di solidarietà e consapevolezza” presso la sede dell’Associazione Movimenti, Palo del Colle.

Domenica 24 novembre 2024, ore 10.00

Manifestazione di volley S3 “Festa del fair play” presso il Centro Sportivo ex Alisei, Palo del Colle.

Lunedì 25 novembre 2024, ore 10.00

Tavola rotonda presso la Chiesa Santa Maria della Croce, Montemesola (TA), per discutere del ruolo dello sport nella lotta alla violenza di genere.

Lunedì 25 novembre 2024, ore 16.30

Incontro presso la Biblioteca Comunale G. Bovio, Trani. Verrà presentato il volume “La legge Rocella. Il nuovo codice Rosso”.

Martedì 26 novembre 2024, ore 16.30

Incontro “Abbiamo una sola vita. L’arte di essere libere” presso il Convitto Palmieri, Lecce, con proiezione del docufilm “Libere di vivere” e consegna del Premio “Federica De Luca 2024”.

Mercoledì 27 novembre 2024, ore 16.00

Evento a San Cassiano, in collaborazione con il Comune e l’associazione ASTRA, per un confronto sul tema della violenza di genere.

Club Puglia maschile e femminile: aggiornamenti dai campionati

Il Club Puglia maschile ha esordito nel campionato di Serie D con una sconfitta contro Elsac Pallavolo Massafra (0-3). Nonostante il risultato, l’allenatore Giovanni Stomeo si è dichiarato soddisfatto per i segnali positivi visti in campo, sottolineando l’importanza del percorso di crescita per i giovani atleti. Prossima sfida il 25 novembre contro Polis Volley Corato.

Anche il Club Puglia femminile ha iniziato il proprio cammino con una vittoria per 3-1 contro Asd Eurovolley Sant’Elia di Brindisi. L’allenatore Claudio Scanferlato ha espresso entusiasmo per il progetto, che coinvolge un gruppo selezionato di giovani atlete pugliesi. Prossimo appuntamento il 16 dicembre contro Magica Volley Grottaglie.

Risultati e prossime gare

Club Puglia maschile

Elsac Pallavolo Massafra – Club Puglia Maschile 3-0

Parziali: 25-17, 25-19, 25-19.

Prossima gara: 25 novembre 2024, ore 18.00, contro Polis Volley Corato (Tensostatico Comunale, Corato).

Club Puglia femminile

Asd Eurovolley Sant’Elia – Club Puglia Femminile 1-3

Parziali: 22-25, 22-25, 26-24, 9-25.

Prossima gara: 16 dicembre 2024, ore 18.00, contro Magica Volley Grottaglie (Palazzetto Sant'Elia/Marinelli, Grottaglie).

