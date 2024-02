Fidelis, che beffa! Il Trapani la ribalta nel recupero e va in semifinale

ANDRIA – Beffa amarissima per la Fidelis Andria che saluta la Coppa Italia e lo fa incassando la doppietta di Convitto in pieno recupero. Il Trapani ribalta in extremis l’iniziale vantaggio biancazzurro, vince 1-2 e vola in semifinale, proseguendo la sua marcia inarrestabile. Grosse polemiche per la conduzione arbitrale, furia dei padroni di casa sulla seconda rete dei siciliani, probabilmente viziata da un tocco di mano sul controllo dello stesso attaccante.

Primo tempo vibrante, in campo è una battaglia. I siciliani partono forte, al 2’ Crimi trova la gran risposta di Baietti, Kragl respinge clamorosamente a lato. 14’, Acquadro lascia partire una conclusione tesa e potente ma l’estremo difensore pugliese è reattivo, sul conseguente corner Gelli tutto solo non riesce ad angolare di testa, Baietti se la ritrova tra le braccia. Al primo affondo la Fidelis fa centro: 17’, Cristini sbaglia il disimpegno e concede il break ai biancazzurri, Russo avanza e viene steso sulla mattonella da cui Strambelli centra direttamente la traversa, Donida deve solo respingere in porta per l’1-0 che sblocca un divertente quarto di finale. Il Trapani non ci sta e risponde al 24’, Kragl si accentra, carica il suo mancino terribile che però non sortisce effetto, sfera comunque non molto lontana dai pali. Al 26’ i padroni di casa hanno la palla del raddoppio: Antonini salva su Venanzio da due passi, Russo sceglie la potenza graziando i granata. L’ultima emozione del primo tempo giunge al 32’, Bova vede Balla che da ottima posizione viene murato sul più bello da Feola. Fidelis avanti all’intervallo.

Prima chance della ripresa al 55’, taglio di Samake sul suggerimento di Acquadro, l’attaccante se l’allunga sul fondo. 70’, Bollino serve Convitto ma Baietti è attento. 72’, si affaccia la Fidelis con la conclusione di Scaringella. 75’, Strambelli si accentra, palla alta. 85’, i granata tornano ad affondare: Bollino serve Kragl che punta il primo palo, miracolo di Baietti con i piedi. Sei minuti di recupero, succede di tutto. 91’, Bollino fa tutto bene ma la passa al portiere biancazzurro. La Fidelis regge l’urto ma cede al 93’, è sempre Bollino a portare palla, cioccolatino per Convitto che fa 1-1 gelando il “Degli UIivi”. Non è finita qui, la squadra di Torrisi non molla e continua ad attaccare, 95’, Balla dalla destra trova ancora Convitto che controlla e realizza un gol meraviglioso che porta i suoi in semifinale e fa infuriare i padroni di casa. Fioccano ammonizioni ed espulsioni dalla panchina, ma l’esito non cambia. Tanta amarezza per i federiciani, il Trapani resta imbattuto e passa il turno.

IL TABELLINO

AND 1–2 TRA

Fidelis Andria (4-4-2): Baietti; Riefolo, Donida, Ferrara, Lauriola; Russo, Feola, Bottalico (23’st. Cancelli), Venanzio (18’st. Cecere), Strambelli, Scaringella (28’st. Varsi). All. Scaringella.

Trapani (4-3-3): Antonini; Pino, Cristini, Gelli, Morleo; Acquadro (23’st. Bollino), Crimi (28’st. Palermo), Bova (28’st. Ba); Kragl, Samake (14’st. Convitto), Balla. All. Torrisi.

Arbitro: Saffiotti di Como.

Marcatori: 17’pt. Donida (A), 48’st. Convitto (T), 50’st. Convitto (T).

Note: ammoniti: Acquadro (T), Bottalico (A).

Angoli: 2-8

