Bari, Petruzzelli: ‘Aurelio De Laurentiis inopportuno, chieda scusa’

“Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sono inopportune, di cattivo gusto e mancano di rispetto all’intera tifoseria barese. Ho dovuto ascoltare e riascoltare quanto ha dichiarato per metabolizzare i concetti espressi dal presidente del Napoli perché ero incredulo, non riuscivo a credere alle mie orecchie. Lo ripeto: non si possono accettare comportamenti del genere né i toni utilizzati, tanto più se rivolti alla settima tifoseria d’Italia. Ciò che mi auguro ora è che De Laurentiis ammetta l’errore e chieda scusa all’intera città e ai suoi tifosi”. Dopo il sindaco Decaro, attacco frontale via sociale ad ADL anche da Pietro Petruzzelli, assessore all’ambiente e allo sport del Comune di Bari.