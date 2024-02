Fidelis Andria: Danucci in tribuna per la gara di Coppa Italia, accordo vicino

La Fidelis Andria e Ciro Danucci sono sempre più vicini. Dopo l’esonero ormai praticamente certo di Pasquale De Candia, il club del Presidente Dibenedetto è riuscito a convincere l’allenatore che lo scorso anno ha portato il Brindisi in Serie C. Per lui contratto di un anno e mezzo con la garanzia di avere a disposizione una squadra di livello pronta a puntare alla promozione nella prossima stagione. Danucci, come dimostra questa foto di Sergio Porcelli, intanto, ha già raggiunto Andria ed oggi ha assistito alla gara di Coppa Italia contro il Trapani. Domani mattina dovrà risolvere il contratto col Brindisi (al quale era legato da un biennale) per poi firmare l’accordo con la Fidelis.

