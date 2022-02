Ferrovie, venerdì 25 febbraio sciopero nazionale di 24 ore

Lecce- Le segreterie regionali Puglia FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL AUTOFERRO, in adesione allo sciopero nazionale del settore del TPL, hanno proclamato uno sciopero del personale di Ferrovie del Sud Est di 24 ore venerdì 25 febbraio, per ragioni legate al mancato rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL).

I treni e gli Autobus potranno subire cancellazioni o variazioni. Garantiti i servizi essenziali in caso di sciopero nelle fasce orarie di garanzia 5.00 – 7.59 e 12.30-15.29, ai sensi della Legge del 17 giugno 1990 n.146 e smi.

Informazioni sulla pagina web fseonline.it o chiamando il Numero verde assistenza clienti 800 079 090. In occasione del precedente sciopero del 1 giugno 2021, proclamato dalle medesime sigle sindacali, si è registrata un’adesione del 24%.