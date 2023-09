TARANTO – Dovrà difendersi dall’accusa, tutta da dimostrare, di tentato omicidio e porto abusivo d’arma da taglio, un minorenne ritenuto il presunto responsabile del ferimento di un uomo a Taranto.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, lo scorso 20 luglio, in via Sciabelle, il giovane, per motivi di viabilità, avrebbe accoltellato all’addome ed al fianco un tarantino di 36 anni: i colpi inferti non avevano intaccato organi vitali.

Il giovane aveva, successivamente, fatto perdere le proprie tracce dileguandosi a bordo di uno scooter.

Si ribadisce che vige il principio della presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva.

