Una donna di 49 anni è stata uccisa nel pomeriggio di sabato 16 marzo a Taurisano (Lecce), accoltellata a morte dal marito 56enne.

L’omicidio si è consumato intorno alle 17.30 in un appartamento di via Corvaglia. Prima di fuggire, l’uomo ha ferito anche la vicina di casa che aveva lanciato l’allarme contattando le forze dell’ordine. La donna è stata ricoverata all’ospedale Ferrari di Casarano, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il 56enne poi si è costituito presentandosi al commissariato di Polizia. Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri e gli agenti di Polizia.

