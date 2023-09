FdI Puglia: ‘Approvazione modifiche Pnrr conferma menzogne PD’

“Non solo le risorse della terza rata Pnrr sono arrivate, ma le modifiche della quarta sono state approvate a Bruxelles nel Consiglio affari generali in corso a Bruxelles. L’Italia è rappresentata dal ministro Raffaele Fitto”.

Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri regionali del gruppo pugliese di Fratelli d’Italia, il capogruppo Francesco Ventola e Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone e Renato Perrini e Michele Picaro.

“Sarebbe facile esprimere parole di compiacimento per tutto il lavoro svolto in questi mesi da tutto il governo Meloni, ma soprattutto dal ministro Fitto e da tutto lo staff del Ministero – aggiungono -. Quello che vogliamo evidenziare sono le menzogne che il Pd ha raccontato per tutto questo tempo. Non ci ha meravigliato, per la verità: vi ricordate quando l’allora europarlamentare Fitto parlava di modifiche al Pnrr e nel centrosinistra e fra i grillini si sosteneva che non sarebbe mai stato possibile? E, invece, era possibile e le modifiche di oggi lo dimostra”.

