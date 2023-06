L’edizione numero 19 del Trofeo Città di Gorizia ha portato team e atleti da tutta Italia, complice l’inserimento della gara tra quelle valevoli per la Coppa Italia Giovanile dove la rappresentativa regionale pugliese ha marcato la propria presenza. I bei risultati ottenuti nella trasferta friulana dai ragazzi pugliesi sono la dimostrazione lampante delle ottime doti tecniche in possesso di Walter Vaglio (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) che si è classificato secondo tra gli esordienti secondo anno e da Marco Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) terzo tra gli esordienti primo anno. Buone le prove offerte anche da Ivan Diomede (Fusion Bike) tra gli allievi primo anno, Mattia Zollino (Maglie Bike) tra gli allievi secondo anno e Denise Schito (Maglie Bike) tra le donne allieve secondo anno.

CORATO – Il centro cittadino di Corato è stato la cornice della più che riuscita seconda edizione del Trofeo Puglia Challenge a cura dell’Asd Puglia Challenge per giovanissimi dai 7 ai 12 anni. Uno spettacolo unico e di qualità impreziosito dalle continue pedalate dei baby ciclisti e che ha posto in evidenza la passione per questo sport e il divertimento collegato alle gare. Ad aggiudicarsi la vittoria per società la Ludobike Scuola di Ciclismo che ha fatto passerella assieme agli altri team presenti Avis Bike Ruvo, Ciclo Team Laerte, Asd 1 Dente in Più, Akademeia Ciclismo, Scuola di Ciclismo Franco Ballerini, Kalos, Andria Bike, Spes Alberobello, Team Go Fast Puglia, Funny Bikers e MM Bike Andria-Resto al Sud. Comprensibile la soddisfazione degli organizzatori che hanno avuto dalla loro parte il supporto dell’amministrazione comunale locale capitanata dal sindaco Corrado De Benedittis.

MARTINA FRANCA – Successo sia organizzativo che di partecipazione a Martina Franca per il Trofeo Valle d’Itria appartenente al calendario 2023 del Cicloamatour e con la perfetta organizzazione messa in campo dalla MMTB&BDS Martina di Francesco Basile. Con 125 atleti al via da tutta la Puglia e dalla confinante Basilicata che hanno coperto 6 giri di 13 chilometri cadauno, a prendersi la ribalta i portacolori del Team Larossa con il primo posto di Giuseppe Navedoro e il secondo di Marco Larossa mettendosi alle spalle Fabio Ciccarese (Airone Leo Constructions), Santo Rovito (DRS Cycling) e Vincenzo Torchio (DRS Cycling). Al femminile nella sua Martina Franca non poteva mancare l’acuto Caterina Bello (Pedale Elettrico) che ha preceduto Giusy Crisciuolo (Ciclo Team Matera Sassi), Rosangela Greco (Team Eracle), Antonella Tria (Asd Ciclistica Putignano) e Agnese Conte (GSC Arnesano). Classifiche complete https://www.icron.it/ newgo/#/classifica/20222435

GROTTAGLIE – C’erano circa 120 atleti a mettersi alla prova in sella alla mountain bike per disputare il decimo Trofeo Parco Cave di Fantiano a conferma della qualità tecnica e organizzativa dell’evento rientrante del circuito Challenge XCO Puglia e messo in cantiere dalla Grottaglie Bike. Primati di categoria raggiunti da da Marco Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) tra gli esordienti uomini primo anno, Martina Lacava (GS Ciclistico Grottaglie) tra le esordienti donne primo anno, Walter Vaglio (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) tra gli esordienti uomini secondo anno, Ivan Diomede (Fusion Bike) tra gli allievi uomini primo anno, Mattia Zollino (Maglie Bike) tra gli allievi uomini secondo anno, Denise Schito (Maglie Bike) tra le allieve donne secondo anno, Francesco Cisternino (NRG Bike) tra gli juniores uomini, Jennifer Maria Fosco (Maglie Bike) tra le juniores donne, Ivan Schito (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) tra gli under 23, Angelo Tagliente (Asd Bikemania) tra gli élite sport, Marco Chiarolli (Bikemania Asd) tra i master 1, Maurizio Ditaranto (Talent Bike) tra i master 2, Nicola Convertino (Mtb Città degli Imperiali) tra i master 3, Orazio Gattulli (New Cycling Team) tra i master 4, Alessandro Fittipaldi (Team Fuorisoglia) tra i master 5, Biagio Palmisano (Asd Narducci-Team Edil Luigi Cofano) tra i master 6, Pasquale Marino (Heraclea Bike-Marino Bici) tra i master 7, Vittorio Piccoli (Team Bike Martina Franca) tra i master 8, Emanuela Civilla (Mtb Casarano) tra le master donna 1 e Lucia Marseglia (Grottaglie Bike) tra le master donna 2. Classifiche https://www. icron.it/newgo/#/classifica/ 20232493

