Fc Matera, Ferroni: “Match da affrontare con lo spirito giusto. Mercato? Ancora aperto”

“Sarà un match importante e impegnativo. Sappiamo che andiamo ad affrontare una squadra costruita per vincere il campionato. Il Matera, però, durante la settimana si è allenato bene in maniera molto concentrata. Se domani mettiamo al servizio della partita queste caratteristiche come umiltà, spirito di sacrificio e voglia di lottare possiamo fare qualcosa di positivo”. Sono le parole del direttore sportivo Alesso Ferroni che in conferenza stampa ha parlato alla vigilia del match contro la Fidelis Andria.

Sull’inizio di campionato: “Se questo gruppo riesce a mantenere il giusto equilibrio e ad approcciare tutte le partite nel modo giusto, ce la possiamo giocare contro tutte le squadre che verranno qua. Per noi è fondamentale il fattore mentale. Abbiamo qualche gap da colmare per cercare di aspirare alle primissime posizioni. Però, siamo una squadra importante e se ogni partita la approcciamo nel modo giusto possiamo fare qualcosa di grandioso”.

Sul mercato: “I giocatori sono diminuiti, qualcuno è uscito. Due-tre di loro sono andati a dare man forte all’Under 19 di Martinelli alla quale tengo molto. Adesso è un gruppo più moderato dal punto di vista delle unità. Questo permette all’allenatore di lavorare meglio. Sicuramente, qualche altra uscita da qui alla fine del mercato sarà fatta in modo da avere un gruppo equilibrato dal punto di vista numerico”.

Sulle occasioni: “Sinceramente non so di questo vociferare di un profilo importante. Però, come ho già detto, se ci sarà l’occasione giusta per trovare un profilo importante, scuramente non ce la faremo sfuggire. Però, punto molto su questo gruppo che mi sta dando delle soddisfazioni e lo possiamo vedere anche in partita. Sicuramente, siamo ancora vigili sul mercato”.

