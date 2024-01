Fasano, Tiozzo: “Alleno un gruppo di uomini eccezionali”

Al termine del match vinto contro il Gallipoli, l’allenatore del Fasano Luca Tiozzo ha commentato così il ritorno al successo della sua squadra: “È stata una gara infinita, in cui abbiamo subito poco e nulla. La partita di oggi era particolare, sentita da tutta Fasano. La vittoria mancava da troppo, ci tenevano a far bene. Questa settimana ho ricevuto più di quanto ho dato, dietro ad ogni risultato negativo ci sono persone che soffrono. A questi ragazzi quindi dico bravi e dico grazie. Hanno meritato questa vittoria, è giusto che se la godano. Questa squadra vanta giocatori forti, ma soprattutto uomini straordinari. Non so se può essere questa partita un punto di svolta, mi piacerebbe, ma preferisco concentrarmi su quanto fatto oggi per il momento. Ricorderò a lungo questa partita”.

