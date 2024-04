Fasano, si punta Epifani per sostituire Tiozzo

Il Fasano esonera l’allenatore Luca Tiozzo al termine del match contro la Polisportiva Santa Maria Cilento. La notizia arriva dai social ufficiali del club. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Antenna Sud, tra le varie opzioni per sostituire l’ormai ex allenatore ci sarebbe anche Massimo Epifani. Il presidente Franco D’Amico è disposto a tutto per mantenere la categoria. La scelta dell’allenatore nelle prossime ore sarà dunque fondamentale.

