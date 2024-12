Fasano, Agovino: “Troveremo un Nardó più arrabbiato, sarà una battaglia sportiva”

A due giorni dalla trasferta di Nardó che chiuderà il girone d’andata del Fasano, il tecnico dei biancazzurri, Massimo Agovino, ha presentato così la sfida:

“Il Nardó ha perso domenica e lo troveremo più arrabbiato. Noi ci arriviamo con un po’ più di leggerezza, abbiamo vinto una partita fondamentale con il Francavilla in Sinni. La squadra è in salute, però sappiamo bene la difficoltà della partita. Sarà una battaglia sportiva, dobbiamo essere pronti per far risultato, per muovere la classifica e per chiudere bene l’anno. Vedo un ambiente sereno anche con i tifosi, le vittorie aiutano a ritrovare smalto. È chiaro che tutto passa dai risultati, stiamo cercando di farli anche attraverso il gioco. Sono molto soddisfatto. Ci teniamo a fare un regalo ai tifosi che non potranno seguirci, non vogliamo complicarci il Natale”.

