“Il primo tempo è stato un po’ bloccato, entrambe le squadre non volevano rischiare. Al contrario, dopo il nostro gol la partita si è aperta. Non siamo stati bravi a contenere il Taranto, non abbiamo sfruttato il vantaggio e abbiamo permesso ai nostri avversari di rientrare in partita. Non possiamo lasciar colpire Guida di testa da solo in area. Abbiamo dato ai rossoblù l’input e l’entusiasmo di cui necessitavano. Dobbiamo essere più attenti nella gestione del match e chiudere l’incontro. Il Taranto è stato bravo a rischiare il tutto per tutto, ma anche noi abbiamo delle colpe. Nel finale ci siamo creati diverse occasioni, il risultato sarebbe potuto essere di parità, ma il verdetto principale è dato dal campo. Abbiamo completato la squadra nell’ultimo giorno di mercato, le prestazioni ci fanno ben sperare ma solo i risultati ti aiutano ad avere certezze e fiducia”. Mirko Cudini analizza così la sconfitta dello Iacovone con il Taranto. (Foto Max Todaro)