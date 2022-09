“Il risultato era importantissimo, non volevo che la grande prestazione di Torre del Greco fosse estemporanea. I ragazzi sono stati encomiabili, bravi a non abbattersi dopo il gol della Fidelis Andria. Inoltre, c’era un rigore netto su Romano. Siamo stati belli da vedere: nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni, nella ripresa abbiamo sfruttato l’ampiezza. Abbiamo portato a casa una vittoria di platino e legittima, non era facile visto l’infortunio di Ferrara. Il gruppo è giovane, ma ho visto una squadra ‘alla Capuano’: ignorante, con gli attributi, maturità e autostima. Sono molto felice ed emozionato, dedico i tre punti a chi mi ha riportato qui e alla Curva Nord, che ci ha trascinati nei momenti di difficoltà. Ora ci siamo sbloccati, ma siamo soltanto agli inizi e dobbiamo ancora migliorare”. È l’analisi di Eziolino Capuano, che ha seguito il match dalla tribuna per squalifica, dopo il successo in rimonta sulla Juve Stabia. (Foto Max Todaro)