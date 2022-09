“La mia è stata una partita di sacrifico, come quella di tutta la squadra del resto. In questa fase è importante portare a casa i tre punti indipendentemente da chi mette la palla in porta. Alti e bassi sono normali a inizio stagione, ma è fondamentale che la squadra vinca, poi che segni Perez, Patierno o Ekuban poco interessa. Potenzialmente creiamo tanto, ci manca ancora qualcosina per essere puliti davanti alla porta, però, ripeto, è normale in questo momento non essere al massimo. Anche l’allenatore deve avere il tempo per far capire i suoi dettami tattici. Sono convinto che disputeremo un ottima stagione, anche se non ci saranno partite facili, ma tutte tirate come questa con la Gelbison”. È l’analisi di Leo Perez, attaccante della Virtus Francavilla, al termine della gara vinta alla Nuovarredo Arena con la Gelbison.