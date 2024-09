Ex municipalizzate Bari, centrodestra: “Azzeramento e nuovi criteri”

Bari – Azzeramento e revisione dei criteri sulla governance: il centrodestra punta il dito contro l’amministrazione sulle ex municipalizzate. Si va verso l’albo degli aspiranti vertici di Amtab, Amiu, Rete Gas e Multiservizi: “Siano scelti dalla politica e non per la politica”, spiegano.

