Ex Ilva, Zullo e Pogliese: ‘Governo Meloni garantisce un futuro’

“Quando lo Stato ha preso il controllo dell’ex Ilva, le scorte di materie prime erano sufficienti solo per pochi giorni. Oggi, grazie all’intervento del Governo Meloni e al lavoro del ministro Urso, l’ex colosso siderurgico si appresta a diventare il più grande polo europeo green dell’acciaio. L’impegno di questo esecutivo per la rinascita dell’Ilva rappresenta un’azione concreta per il territorio e l’indotto, in forte contrasto con le vicende che riguardano la giunta regionale e il presidente Emiliano, descritto come arroccato su privilegi che sembrano lontani dal benessere dei cittadini pugliesi”. Lo ha dichiarato Ignazio Zullo, senatore di Fratelli d’Italia, sottolineando che l’azione del governo continuerà a sostenere la produzione industriale, bilanciando lo sviluppo con la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

Anche il senatore Salvo Pogliese, capogruppo FdI in Commissione Industria al Senato, ha elogiato la gestione dell’Ilva da parte dell’esecutivo. “In appena sei mesi, la procedura avviata dal governo Meloni ha portato a 15 manifestazioni di interesse”, ha affermato, aggiungendo che l’impegno del ministro Urso per le imprese e i lavoratori ha prodotto risultati economici rilevanti, con l’economia italiana in crescita e un’occupazione record, superando le performance degli altri Paesi dell’Unione Europea.

