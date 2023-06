Ex Ilva: Operaio precipita da terzo piano, tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di lunedì 19 giugno nello stabilimento siderurgico Acciaierie d’Italia di Taranto. Un operaio sarebbe precipitato dal terzo piano di un reparto per cause ancora da accertare. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale SS Annunziata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri di Taranto.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp