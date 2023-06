Copertino, auto contro trebbiatrice: muore una donna

Tragedia a Copertino dove una donna è morta a seguito di un incidente stradale. La malcapitata era a bordo di un’Alfa Romeo, insieme al marito, quando, per cause in fase di accertamento, è andata a scontrarsi contro una trebbbiatrice. L’incidente è avvenuto sulla Copertino-Galatina. Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dei fatti. La zona è stata raggiunta anche dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco.

