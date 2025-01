Ex Ilva, Melucci: “Per il futuro di Taranto, decarbonizzazione imprescindibile’

Rinaldo Melucci, sindaco di Taranro, ha ribadito, in una nota, l’importanza di mantenere la “barra dritta” verso la decarbonizzazione dello stabilimento ex Ilva, sottolineando la necessità di affrontare con unità le sfide legate al futuro industriale della città. In occasione della scadenza odierna per la presentazione delle offerte di acquisizione dei compendi aziendali, Melucci ha lanciato un appello per l’apertura di un tavolo di confronto che possa risolvere i nodi più complessi del piano industriale.

Il sindaco ha evidenziato come il traguardo della completa decarbonizzazione, con la chiusura definitiva degli altiforni e il passaggio ai forni elettrici e alla tecnologia DRI, rappresenti l’unica strada percorribile per garantire sostenibilità ambientale, rispetto delle normative europee e tutela della salute pubblica. “Non ci sono alternative: o si prosegue su questa strada o si rischia una delle più gravi catastrofi industriali, sociali ed ambientali della storia del Paese”, ha dichiarato Melucci.

Il percorso verso la decarbonizzazione, ha aggiunto, richiederà sacrifici significativi, soprattutto in termini di gestione occupazionale, costi energetici e riorganizzazione amministrativa, ma offre anche una concreta possibilità di rilancio per l’intera comunità ionica. Melucci ha invitato tutti gli attori coinvolti a lavorare con unità e determinazione, evitando divisioni e slogan ideologici.

In un messaggio rivolto ai commissari di Governo, il sindaco ha auspicato un discernimento sereno sulle proposte ricevute, affinché la scelta finale sia guidata da obiettivi collettivi e non da logiche puramente economiche. “Questa è una sfida che possiamo vincere solo insieme. Diversamente, il prezzo da pagare sarà altissimo, per i cittadini e per il sistema industriale del Paese”, ha concluso.

Una giornata decisiva per Taranto, che segnerà il futuro di una comunità da troppo tempo al centro di una delle vicende industriali più complesse e controverse d’Italia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author