Roma – Il Governo conferma ai sindacati la decisione di commissariare Acciaierie d’Italia. Il divorzio consensuale con Mittal, fallisce. Da qui la decisione in Cdm di approvare un decreto legge per tutelare la continuità produttiva e occupazionale di Acciaierie che prevede garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l’eventuale amministrazione. Seppur soddisfatti della presa di posizione del Governo è una decisione che non piace ai sindacati. A mettere i bastoni tra le ruote l’istanza presentata dai Mittal al tribunale di Milano di composizione negoziata, che allunga i tempi di 14 giorni. Quel che è certo hanno confermato i Ministri, e’ che il Governo vuole soci privati autorevoli per il rilancio dell’azienda

